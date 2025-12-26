СМИ назвали дату и место встречи Трампа и Зеленского. Фото: ОП

В воскресенье, 28 декабря, пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Лидеры встретятся в имении Трампа в штате Флорида. Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид.



«Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, по словам украинского чиновника», — говорится в сообщении.



Имение в Мар-а-Лаго находится в городе Палм-Бич. Дональд Трамп приобрел резиденцию в 1985 году.



Ранее мы писали, что Зеленский 25 декабря провел телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, уже готовы некоторые документы по мирному соглашению.



Кроме того, Зеленский сообщил 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с Америкой.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»