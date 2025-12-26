Российская армия ударила по энергетике Донецкой области: есть обесточенные абоненты

Российские оккупанты обстреляли объекты генерации и сети передачи и распределения электроэнергии в Донецкой области областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



В результате атаки есть обесточенные абоненты в регионе.



«Энергетики работают для того, чтобы как можно быстрее провести восстановительные работы», – заявили в Минэнерго.

Напомним, что 26 декабря полностью без света остался город Дружковка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко