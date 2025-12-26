В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ

Оккупанты привлекают молодёжь к обслуживанию военных в Бердянске. Иллюстрация создана с помощью ИИ.

В оккупированном Бердянске школьников и студентов привлекают к уборке квартир и домов российских военных, а также сотрудников спецслужб. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



По данным активистов, в созданную оккупационной администрацией организацию «юг молодой» входят преимущественно старшеклассники и студенты. Формально им декларируют участие в «общественной деятельности» и «волонтёрстве», однако на практике молодежь используют для обслуживания представителей оккупационных структур.



Речь идет о мытье полов, уборке санузлов, выносе мусора и наведении порядка в жилье, где проживают российские военные и сотрудники спецслужб. Такие задания подаются как «обязательное участие» в деятельности организации, а отказ может повлечь негативные последствия.



В движении отмечают, что подобные случаи фиксировались и ранее, однако накануне новогодних праздников количество сообщений от местных жителей увеличилось. По словам активистов, оккупационные власти всё чаще используют молодежь в собственных интересах, прикрываясь псевдопатриотическими инициативами.