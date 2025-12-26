Путин готов на временное прекращение огня для проведения референдума по принадлежности территорий — Axios

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС

Как передает американское издание Axios со ссылкой на американского чиновника, США и Украина уже согласовали большую часть параметров возможной мирной сделки, включая гарантии безопасности. 28 декабря Зеленский встретится с Трампом.

Отмечается, что главным камнем преткновения остается требование Путина о контроле всего Донбасса. Ранее Зеленский заявил, что предложенная США «свободная экономическая зона» может быть принята только путем референдума.

По словам источника Axios, РФ готова на временное прекращение огня для проведения референдума по принадлежности территорий, однако в случае, если Украина потребует 60-дневного перемирия, то Россия может потребовать более короткого срока.

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Лидеры встретятся в имении Трампа в штате Флорида.