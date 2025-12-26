В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей

В Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей. Фото: СМИ

Из-за сильных морозов во временно оккупированном Донецке начали обогревать уличные емкости с водой с помощью дровяных печей. Чтобы вода не замерзла, баки обматывают медными трубками и подключают к буржуйкам.



Ранее оккупационные власти обещали, что емкости будут надежно защищены от морозов с помощью специальных теплоизоляционных чехлов. Однако на практике обещания не оправдались, и теперь воду приходится греть огнем прямо на улицах.



Напомним, Россия разрабатывает проект «военного туризма» по Донбассу. Так называемый вице-премьер самопровозглашенной «ДНР» Кирилл Макаров заявил, что посетителей могут доставлять к «ключевым местам военной славы», и это несмотря на продолжающуюся войну.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»