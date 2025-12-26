Россияне ударили по трассе в Харькове: два человека погибли, еще трое ранены — ГВА

Два человека погибли, ещё трое ранены после удара россиян по трассе в Харькове. Фото: Харків Лайф/Телеграм

При ударе по трассе в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, еще трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Терехов.

Также отмечается, что при атаке загорелись несколько автомобилей, пострадали многоквартирные и частные дома.

Напомним, 25 декабря в 10:40 российские войска FPV-дроном ударили по автомобилю в городе Дружковка. В результате атаки ранения получила 63-летня мирная жительница.