Освобожденным из российской неволи гражданским будут выплачивать 50 тысяч гривен единовременной помощи

Освобожденные из плена в 2024 году. Фото: Офис президента

Кабинет Министров Украины утвердил постановление о государственной поддержке гражданских граждан Украины, которых Россия незаконно лишила свободы. Об этом сообщили в правительстве.



Одним из ключевых нововведений стало внедрение единовременной денежной помощи в размере 50 тысяч гривен для гражданских лиц, освобожденных из российской неволи.



Для ее получения человек должен подать заявление в Минразвития и обязательно предоставить справку от Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных и незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.



Гражданские, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию самостоятельно, дополнительно должны предоставить документ, подтверждающий признание их потерпевшими в уголовном производстве. Такой документ выдается правоохранительными органами.



Решение о предоставлении помощи будет принимать специально созданная межведомственная комиссия. Она будет рассматривать заявления освобожденных гражданских лиц, которым ранее не был установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

«Мы должны обеспечить справедливый и системный подход к поддержке всех людей, переживших российскую неволю. Государство должно усиливать защиту каждого человека, подвергшегося преследованиям со стороны агрессора, и своевременно предоставлять надлежащую помощь», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Постановление также определяет ответственных за предоставление комплексной государственной поддержки освобожденным гражданским.

Министерство социальной политики Украины координирует осуществление первоочередных мер помощи.

Минразвития принимает заявления на выплату 50 тысяч гривен и обеспечивает деятельность межведомственной комиссии.

Оценку индивидуальных потребностей осуществляют Украинский национальный центр развития мира и Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека — по согласию.

Областные и местные военные администрации организуют встречу освобожденных лиц после возвращения, обеспечивают питание, мобильную связь и первичное сопровождение, а также координируют направление в учреждения здравоохранения, где предоставляется медицинская, психологическая и реабилитационная помощь.

Органы местного самоуправления отвечают за предоставление бесплатной правовой помощи и, при необходимости, организацию временного жилья.



Отдельно определен механизм поддержки гражданских лиц, которые вернулись с временно оккупированных территорий самостоятельно. Оценку их потребностей и организацию мероприятий по поддержке осуществляет Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей Офиса Генерального прокурора либо подразделения поддержки потерпевших и свидетелей областных прокуратур в порядке, установленном Офисом Генерального прокурора.



Механизм государственной поддержки гражданских лиц, которых Россия незаконно лишила свободы, будет действовать в период военного положения и еще 90 дней после его прекращения или отмены. В то же время, освобожденные из плена гражданские лица и члены семей пленных, которым комиссия установила факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения. А также они имеют право на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи.



По состоянию на сегодня в Украине уже осуществлено почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 миллиарда гривен:

359 миллионов гривен — единовременная помощь после освобождения,

— единовременная помощь после освобождения, 818,7 миллиона гривен — ежегодная помощь.

Кроме финансовой поддержки, освобожденные из российской неволи гражданские лица независимо от установления факта плена также получают базовые вещи первой необходимости: