Освобожденным из российской неволи гражданским будут выплачивать 50 тысяч гривен единовременной помощи

Кабинет Министров Украины утвердил постановление о государственной поддержке гражданских граждан Украины, которых Россия незаконно лишила свободы. Об этом сообщили в правительстве.
Одним из ключевых нововведений стало внедрение единовременной денежной помощи в размере 50 тысяч гривен для гражданских лиц, освобожденных из российской неволи.
Для ее получения человек должен подать заявление в Минразвития и обязательно предоставить справку от Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных и незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.
Гражданские, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию самостоятельно, дополнительно должны предоставить документ, подтверждающий признание их потерпевшими в уголовном производстве. Такой документ выдается правоохранительными органами.
Решение о предоставлении помощи будет принимать специально созданная межведомственная комиссия. Она будет рассматривать заявления освобожденных гражданских лиц, которым ранее не был установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.
«Мы должны обеспечить справедливый и системный подход к поддержке всех людей, переживших российскую неволю. Государство должно усиливать защиту каждого человека, подвергшегося преследованиям со стороны агрессора, и своевременно предоставлять надлежащую помощь», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Постановление также определяет ответственных за предоставление комплексной государственной поддержки освобожденным гражданским.
Отдельно определен механизм поддержки гражданских лиц, которые вернулись с временно оккупированных территорий самостоятельно. Оценку их потребностей и организацию мероприятий по поддержке осуществляет Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей Офиса Генерального прокурора либо подразделения поддержки потерпевших и свидетелей областных прокуратур в порядке, установленном Офисом Генерального прокурора.
Механизм государственной поддержки гражданских лиц, которых Россия незаконно лишила свободы, будет действовать в период военного положения и еще 90 дней после его прекращения или отмены. В то же время, освобожденные из плена гражданские лица и члены семей пленных, которым комиссия установила факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения. А также они имеют право на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи.
По состоянию на сегодня в Украине уже осуществлено почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 миллиарда гривен:
Кроме финансовой поддержки, освобожденные из российской неволи гражданские лица независимо от установления факта плена также получают базовые вещи первой необходимости: