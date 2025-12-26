Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Освобожденным из российской неволи гражданским будут выплачивать 50 тысяч гривен единовременной помощи
26 декабря 2025, 16:45

Освобожденным из российской неволи гражданским будут выплачивать 50 тысяч гривен единовременной помощи

Освобожденные из плена в 2024 году. Фото: Офис президента Освобожденные из плена в 2024 году. Фото: Офис президента

Кабинет Министров Украины утвердил постановление о государственной поддержке гражданских граждан Украины, которых Россия незаконно лишила свободы. Об этом сообщили в правительстве.

Одним из ключевых нововведений стало внедрение единовременной денежной помощи в размере 50 тысяч гривен для гражданских лиц, освобожденных из российской неволи.

Для ее получения человек должен подать заявление в Минразвития и обязательно предоставить справку от Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных и незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

Гражданские, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию самостоятельно, дополнительно должны предоставить документ, подтверждающий признание их потерпевшими в уголовном производстве. Такой документ выдается правоохранительными органами.

Решение о предоставлении помощи будет принимать специально созданная межведомственная комиссия. Она будет рассматривать заявления освобожденных гражданских лиц, которым ранее не был установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

«Мы должны обеспечить справедливый и системный подход к поддержке всех людей, переживших российскую неволю. Государство должно усиливать защиту каждого человека, подвергшегося преследованиям со стороны агрессора, и своевременно предоставлять надлежащую помощь», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Постановление также определяет ответственных за предоставление комплексной государственной поддержки освобожденным гражданским.

  • Министерство социальной политики Украины координирует осуществление первоочередных мер помощи.
  • Минразвития принимает заявления на выплату 50 тысяч гривен и обеспечивает деятельность межведомственной комиссии.
  • Оценку индивидуальных потребностей осуществляют Украинский национальный центр развития мира и Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека — по согласию.
  • Областные и местные военные администрации организуют встречу освобожденных лиц после возвращения, обеспечивают питание, мобильную связь и первичное сопровождение, а также координируют направление в учреждения здравоохранения, где предоставляется медицинская, психологическая и реабилитационная помощь.
  • Органы местного самоуправления отвечают за предоставление бесплатной правовой помощи и, при необходимости, организацию временного жилья.


Отдельно определен механизм поддержки гражданских лиц, которые вернулись с временно оккупированных территорий самостоятельно. Оценку их потребностей и организацию мероприятий по поддержке осуществляет Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей Офиса Генерального прокурора либо подразделения поддержки потерпевших и свидетелей областных прокуратур в порядке, установленном Офисом Генерального прокурора.

Механизм государственной поддержки гражданских лиц, которых Россия незаконно лишила свободы, будет действовать в период военного положения и еще 90 дней после его прекращения или отмены. В то же время, освобожденные из плена гражданские лица и члены семей пленных, которым комиссия установила факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения. А также они имеют право на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи.

По состоянию на сегодня в Украине уже осуществлено почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 миллиарда гривен:

  • 359 миллионов гривен — единовременная помощь после освобождения,
  • 818,7 миллиона гривен — ежегодная помощь.

Кроме финансовой поддержки, освобожденные из российской неволи гражданские лица независимо от установления факта плена также получают базовые вещи первой необходимости:

  • продукты питания,
  • средства гигиены,
  • сезонную одежду и обувь,
  • а также имеют право на получение бесплатной правовой, медицинской и социальной помощи.

ТЕГИ

Прочее
пленные военнопленные пленные гражданские
События
социальные выплаты
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
все новости
20:22
Беспилотные войска ВС РФ, вероятно, возглавил бывший торговец сантехникой «Юра Унитаз» — Би-Би-Си
19:10
Россияне обходят украинские рубежи ПВО благодаря Беларуси — Зеленский
18:53
Швеция внесла почти 64 млн евро на поддержку энергетики Украины
18:37
В Украине произвели более 50 процентов оружия, которое сейчас находится в ВСУ — Свириденко
17:14
Россия нанесла ракетный удар по Умани: разрушены и повреждены более полусотни домов, есть раненые
16:51
Россияне ударили по трассе в Харькове: два человека погибли, еще трое ранены — ГВА
16:45
Освобожденным из российской неволи гражданским будут выплачивать 50 тысяч гривен единовременной помощи
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
16:25
Путин готов на временное прекращение огня для проведения референдума по принадлежности территорий — Axios
16:08
Российские войска оккупировали Дроновку под Северском – DeepState
16:05
В ближайшие дни Россия может осуществить новый массированный обстрел украинской энергетики — Укрэнерго
15:55
Социология показывает усиление запроса на переговоры в РФ
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
15:20
Украинский ПЗРК уничтожил дрон Shahed: появилось видео
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
14:20
Перевозчики вводят в заблуждение украинцев во время выезда с оккупированных территорий через Беларусь
14:15
Российская армия ударила по энергетике Донецкой области: есть обесточенные абоненты
13:51
СМИ назвали дату и место встречи Трампа и Зеленского
12:37
Оккупанты на Рождество сбросили авиабомбы на Славянск
все новости
ВИДЕО
Последствия ракетного удара по Умани. Фото: Черкасская ОВА Россия нанесла ракетный удар по Умани: разрушены и повреждены более полусотни домов, есть раненые
26 декабря, 17:14
Мужчина с автоматом в супермаркете оккупированного Донецка. Фото: кадр из видео Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
26 декабря, 15:35
Момент попадания в БПЛА. Украинский ПЗРК уничтожил дрон Shahed: появилось видео
26 декабря, 15:20
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов. Фото: скриншот ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
26 декабря, 14:43
Задержанный киллер ФСБ в центре Киева. Фото: СБУ В центре Киева СБУ предотвратила убийство офицера ГУР, которого пытался застрелить киллер ФСБ из Центральной Азии
26 декабря, 11:37
Девушка планировала взорвать офицера Минобороны РФ в Ставрополе Девушка планировала взорвать офицера Минобороны РФ в Ставрополе
26 декабря, 11:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор