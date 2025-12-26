Россия нанесла ракетный удар по Умани: разрушены и повреждены более полусотни домов, есть раненые

Последствия ракетного удара по Умани. Фото: Черкасская ОВА

26 декабря российские войска нанесли ракетный удар по городу Умань. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.



В городе повреждены 50 домов. Полностью разрушены семь домов, один – частично.



В результате атаки ранения получили шесть человек, среди них два ребенка.



В пресс-службе Черкасской областной прокуратуры уточнили, что по городу ударила крылатая ракета.

Напомним, что всю ночь 26 декабря Россия атаковала порты Одесской области, в результате чего повреждены гражданские корабли.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко