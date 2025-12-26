Россия нанесла ракетный удар по Умани: разрушены и повреждены более полусотни домов, есть раненые

26 декабря российские войска нанесли ракетный удар по городу Умань. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
В городе повреждены 50 домов. Полностью разрушены семь домов, один – частично.
В результате атаки ранения получили шесть человек, среди них два ребенка.
В пресс-службе Черкасской областной прокуратуры уточнили, что по городу ударила крылатая ракета.
Напомним, что всю ночь 26 декабря Россия атаковала порты Одесской области, в результате чего повреждены гражданские корабли.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко