В Украине произвели более 50 процентов оружия, которое сейчас находится в ВСУ — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Укринформ

Более 50 процентов оружия, которое сейчас находится в ВСУ, произвели в Украине. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передают Новини. LIVE.

По словам премьер-министра, в 2025 году более 75% средств по расходам на оружие и технику направили именно на закупку у украинских производителей.

Кроме того, одним из приоритетов в 2026 году для правительства является дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону.

«Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства и это как раз путь к самообеспеченности нашей экономики и нашего государства», — сказала Свириденко.

