Россияне обходят украинские рубежи ПВО благодаря Беларуси — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Благодаря Беларуси российские войска обходят украинские рубежи противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире Новини. LIVE.

В ответе на вопрос телеканала глава государства заявил, что «россияне видят рубежи нашей ПВО, в том числе дронов-перехватчиков, и пытаются обходить их, в том числе через территорию Беларуси».

Зеленский добавил, что все вопросы защиты неба разбирали на Ставке, и Украина уже готовит ответ на эти вызовы.

Ранее сообщалось, что в Украине произвели более 50% вооружения, которое сейчас находится в ВСУ.