Беспилотные войска ВС РФ, вероятно, возглавил бывший торговец сантехникой «Юра Унитаз» — Би-Би-Си

Бизнесмен из подмосковной Электростали Юрий Ваганов по прозвищу «Юра Унитаз», вероятно, возглавил Беспилотные войска ВС РФ. Фото из Фейсбука Ваганова

Бывший торговец сантехникой и волонтер «СВО» без военного образования, известный по кличке «Юра Унитаз», вероятно, возглавил Беспилотные войска ВС РФ. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Z-блогеры утверждают, что командующим созданных в ноябре Войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ стал бизнесмен и волонтер «СВО» из подмосковной Электростали Юрий Ваганов.

Это назначение подтвердили Русской службе Би-би-си источники в российской отрасли дроностроения.

«Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО как "Юра Унитаз". Человек, который не только не имеет военного образования. <...> До начала СВО торговал сантехникой, откуда такое прозвище. А потом стал монополистом в вопросе поставки FPV российским войскам», — приводит Русская служба «Би-би-си» цитату Z-блогера Максима Климова из его стрима 21 декабря.

Прозвище Ваганова и его связь с рынком сантехники подтвердил и источник «Би-би-си» в дроностроительной отрасли, лично знакомый с Вагановым.

После 24 февраля 2022 года Ваганов начал регулярно возить гуманитарную помощь в оккупированные Россией Донецкую и Луганскую области Украины. Как отмечает «Би-би-си», пропагандистский телеканал Russia Today снял про бизнесмена получасовой фильм «Доброволец».

За годы войны Ваганов обзавелся самыми разнообразными связями и стал одним из главных поставщиков FPV-дронов для российской армии, организовав производство беспилотников с помощью 3D-принтеров на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова, указывает «Би-би-си».

19 октября 2025 года патриарх Кирилл наградил Ваганова орденом благоверного князя Димитрия Донского III степени, на церемонии бизнесмен присутствовал в военной форме с погонами подполковника.

«Если назначение Юрия Ваганова командующим российскими беспилотными войсками будет подтверждено официально, то по статусу, как командующий отдельным родом войск, бывший бизнесмен из Электростали должен будет получить и генеральские погоны», — подчеркивает Русская служба «Би-би-си».

Власти РФ на момент публикации поста не сообщали о назначении Ваганова командующим войсками БпС.

В ноябре стало известно, что в России появился новый род войск — Войска беспилотных систем (БпС). В декабре 2024 года глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Путин поручил создать войска беспилотных систем, и пообещал закончить формирование нового рода войск к третьему кварталу 2025 года.