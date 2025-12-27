Восемь человек пострадали в Киеве в результате российской атаки — Кличко

Из-за российской атаки в Киеве пострадали восемь человек. Фото: ГСЧС

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской атаки 27 декабря в столице Украины пострадали восемь человек.

Пятеро из них госпитализированы, сообщил Кличко.

Отмечается, что в Дарницком районе БПЛА попал в верхний технический этаж 24-этажного здания, также в результате падения обломков горят автомобили, уточнил он.

По его словам, в Днепровском районе также горит 18-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа, под завалами может находится человек.

Медики направляются на вызовы в Деснянский и Соломенский районы Киева, добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что 26 декабря российские войска нанесли ракетный удар по городу Умань. В городе повреждены 50 домов. Полностью разрушены семь домов, один – частично. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди них два ребенка.