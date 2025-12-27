Ночью россияне ударили по Славянску авиабомбами: ранена женщина

Войска РФ ударили авиабомбами по Славянску: есть пострадавшая. Фото: ГВА

В ночь на 27 декабря российские оккупационные войска нанесли по Славянску Донецкой области авиаудар тремя управляемыми авиабомбами. Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Отмечается, что в результате авиаудара повреждены сорок частных домов.

В настоящее время известно об одной раненой женщине, добавил Лях.

Ранее сообщалось, что войска РФ на Рождество в четверг, 25 декабря, нанесли три удара авиационными бомбами по Славянску.