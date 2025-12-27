Значительно возросло количество пострадавших в результате российской атаки в Киеве

Число пострадавших в результате российской атаки по Киеву значительно возросло. Фото: Новини. LIVE

До 22 возросло число пострадавших в результате российской атаки в Киеве, 12 из них госпитализированы. Среди раненых двое детей, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в городе наблюдаются перебои с тепло- и энергоснабжением.

«Так, без централизованного теплоснабжения в настоящее время находятся более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения. Атака на столицу продолжается», — сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что из-за российской атаки на столицу Украины 27 декабря пострадали восемь человек.