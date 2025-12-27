За сутки войска РФ семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть раненые — ОВА

По состоянию на утро 27 декабря за сутки войска российской оккупационной армии семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
Краматорский район. В Щурово Лиманской громады ранен человек, повреждено авто. В Славянске ранен человек, повреждены 36 частных домов.
Бахмутский район. В Резниковке Северской громады повреждены 2 дома.
Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 212 человек, в том числе 21 ребенок, сообщил Филашкин.
Напомним, в ночь на 27 декабря российские оккупационные войска нанесли по Славянску Донецкой области авиаудар тремя управляемыми авиабомбами. В результате пострадала женщина.
