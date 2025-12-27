Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
За сутки войска РФ семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть раненые — ОВА
27 декабря 2025, 11:45

За сутки войска РФ семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть раненые — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 26 декабря. Фото: ОВА Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 26 декабря. Фото: ОВА

По состоянию на утро 27 декабря за сутки войска российской оккупационной армии семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Краматорский район. В Щурово Лиманской громады ранен человек, повреждено авто. В Славянске ранен человек, повреждены 36 частных домов.

Бахмутский район. В Резниковке Северской громады повреждены 2 дома.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 212 человек, в том числе 21 ребенок, сообщил Филашкин.

Напомним, в ночь на 27 декабря российские оккупационные войска нанесли по Славянску Донецкой области авиаудар тремя управляемыми авиабомбами. В результате пострадала женщина.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Вадим Филашкин войска РФ обстрелы Донецкой области
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
все новости
12:49
В Запорожской области погиб Денис Капустин — основатель «Русского добровольческого корпуса»
11:45
За сутки войска РФ семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть раненые — ОВА
11:04
Значительно возросло количество пострадавших в результате российской атаки в Киеве
10:07
Ночью россияне ударили по Славянску авиабомбами: ранена женщина
09:29
Восемь человек пострадали в Киеве в результате российской атаки — Кличко
22:49
В России задержали участников молебна за ВСУ: им грозит долгий тюремный срок
21:58
Зеленский лишил госстипендий Бубку и еще семь украинских спортсменов
20:22
Беспилотные войска ВС РФ, вероятно, возглавил бывший торговец сантехникой «Юра Унитаз» — Би-Би-Си
19:10
Россияне обходят украинские рубежи ПВО благодаря Беларуси — Зеленский
18:53
Швеция внесла почти 64 млн евро на поддержку энергетики Украины
18:37
В Украине произвели более 50 процентов оружия, которое сейчас находится в ВСУ — Свириденко
17:14
Россия нанесла ракетный удар по Умани: разрушены и повреждены более полусотни домов, есть раненые
16:51
Россияне ударили по трассе в Харькове: два человека погибли, еще трое ранены — ГВА
16:45
Освобожденным из российской неволи гражданским будут выплачивать 50 тысяч гривен единовременной помощи
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
16:25
Путин готов на временное прекращение огня для проведения референдума по принадлежности территорий — Axios
16:08
Российские войска оккупировали Дроновку под Северском – DeepState
16:05
В ближайшие дни Россия может осуществить новый массированный обстрел украинской энергетики — Укрэнерго
15:55
Социология показывает усиление запроса на переговоры в РФ
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
15:20
Украинский ПЗРК уничтожил дрон Shahed: появилось видео
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
14:20
Перевозчики вводят в заблуждение украинцев во время выезда с оккупированных территорий через Беларусь
14:15
Российская армия ударила по энергетике Донецкой области: есть обесточенные абоненты
13:51
СМИ назвали дату и место встречи Трампа и Зеленского
12:37
Оккупанты на Рождество сбросили авиабомбы на Славянск
12:20
Российский дрон атаковал автомобиль в Дружковке: пострадала пожилая женщина
11:48
Войска РФ за сутки обстреляли Донетчину: много разрушений, есть пострадавшие
11:37
В центре Киева СБУ предотвратила убийство офицера ГУР, которого пытался застрелить киллер ФСБ из Центральной Азии
все новости
ВИДЕО
Последствия ракетного удара по Умани. Фото: Черкасская ОВА Россия нанесла ракетный удар по Умани: разрушены и повреждены более полусотни домов, есть раненые
26 декабря, 17:14
Мужчина с автоматом в супермаркете оккупированного Донецка. Фото: кадр из видео Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
26 декабря, 15:35
Момент попадания в БПЛА. Украинский ПЗРК уничтожил дрон Shahed: появилось видео
26 декабря, 15:20
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов. Фото: скриншот ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
26 декабря, 14:43
Задержанный киллер ФСБ в центре Киева. Фото: СБУ В центре Киева СБУ предотвратила убийство офицера ГУР, которого пытался застрелить киллер ФСБ из Центральной Азии
26 декабря, 11:37
Девушка планировала взорвать офицера Минобороны РФ в Ставрополе Девушка планировала взорвать офицера Минобороны РФ в Ставрополе
26 декабря, 11:21

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор