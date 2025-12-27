В Запорожской области погиб Денис Капустин — основатель «Русского добровольческого корпуса»

В «Русском добровольческом корпусе» (РДК) сообщили о гибели своего основателя Дениса Капустина (он также известен как Денис Никитин и WhiteRex).
«Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир — Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным — прилет FPV-дрона», — сообщили в «Русском добровольческом корпусе», который воюет на стороне ВСУ.
В РДК заявили, что сейчас устанавливают детали произошедшего, «все подробности будут оглашены позже».
Капустин в 2022 году создал РДК, бойцы которого участвуют в полномасштабной российско-украинской войне на стороне Украины.
В России Капустин был дважды заочно приговорен к пожизненному сроку за вторжение в Брянскую область, госизмену и терроризм.
