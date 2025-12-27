Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже

Иллюстративное фото

ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка по подозрению в шпионаже и призывах к терроризму. Об этом сегодня сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр общественных связей службы.

По данным ведомства, женщина сама связалась с сотрудниками ГУР МО Украины в Telegram и по их заданию фотографировала военную технику ВС РФ. Она также публиковала в сети призывы к убийствам российских военных и ударам по Москве.

Возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терактам, публичном оправдании терроризма и шпионаже, говорится в сообщении.

