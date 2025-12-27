Константиновская ГВА установила факты уничтожения нескольких жилых домов для получения компенсации

Константиновская городская военная администрация по имеющимся фото- и видеоматериалам установила факт уничтожения указанных ниже жилых домов:
улица Степана Бандеры, 43;
улица Кирилла Виниченко, 21, квартиры с 1 по 36;
улица Кирилла Виниченко, 23;
улица Кирилла Виниченко, 38, квартиры с 97 по 128;
улица Кирилла Виниченко, 49, квартиры с 1 по 36;
улица Кирилла Виниченко, 52, квартиры с 1 по 15;
улица Кирилла Виниченко, 58, квартиры с 1 по 20;
улица Дружбы, 6;
улица Европейская, 60 квартиры со 121 по 160;
бульвар Космонавтов, 15, квартиры с 1 по 32;
улица Молодежная, 7;
улица Торецкая, 294.
Владельцы квартир в этих домах могут подать заявление через приложение «Дія», говорится в сообщении.
В ГВА отметили, что для получения информации по оформлению сертификатов на получение компенсации за уничтоженное жилье, дистанционного обследования уничтоженного жилья можно обратиться по телефону: 066 349 5130.
