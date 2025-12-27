Дружковка: российский дрон ударил по транспорту в районе путепровода

В сети появилось видео последствий удара российского дрона по автомобилю в районе путепровода, расположенного на выезде из города Дружковка Краматорского района Донецкой области.
В публикациях указано, что видео было снято вчера, 26 декабря.
На одном из видео пассажир на английском языке просит водителя остановиться возле места происшествия, и несколько раз настойчиво повторяет свою просьбу. Водитель категорически отвергает такую возможность и прибавляет скорость.
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Напомним, в ночь на 27 декабря российские оккупационные войска нанесли по Славянску Донецкой области авиаудар тремя управляемыми авиабомбами. В результате была ранена женщина.
