Дружковка: российский дрон ударил по транспорту в районе путепровода
27 декабря 2025, 15:15

В сети появилось видео последствий удара российского дрона по автомобилю в районе путепровода, расположенного на выезде из города Дружковка Краматорского района Донецкой области.

В публикациях указано, что видео было снято вчера, 26 декабря.

На одном из видео пассажир на английском языке просит водителя остановиться возле места происшествия, и несколько раз настойчиво повторяет свою просьбу. Водитель категорически отвергает такую возможность и прибавляет скорость. 

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Напомним, в ночь на 27 декабря российские оккупационные войска нанесли по Славянску Донецкой области авиаудар тремя управляемыми авиабомбами. В результате была ранена женщина.

Другое
Дружковка Видео атака дронов
@novosti.dn.ua

