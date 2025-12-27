В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар

Прилет в оккупированном Донецке 27 декабря 2025 года. Фото: telegram

В оккупированном Донецке попадание беспилотника. Телеграм-каналы связанные с украинскими военными публикуют фото попаданий. Рядом с терриконом поднимается дым, видно сильный пожар.

Прилет в оккупированном Донецке 27 декабря 2025 года. Фото: telegram



«Над Донецком много БПЛА. Вероятно, есть первые результаты», — говорится в сообщении телеграм-канала Exilenova.



Пожар вероятно случился после прилета в районе табачной фабрики в Буденовском районе города. Перед этим была слышна работа ПВО.

Местные каналы публиковали видео пролета БПЛА. В том числе над центром города.