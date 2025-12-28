Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака

Геннадий Осьмак. Фото: Институт массовой информации

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации преследование украинских журналистов на временно оккупированных территориях приобрело системный и целенаправленный характер.



Независимых медийщиков российские оккупационные власти рассматривают как угрозу — носителей правды, свидетелей военных преступлений и представителей голоса местных громад.



Именно поэтому журналистов незаконно задерживают, похищают, подвергают пыткам, изолируют от внешнего мира и судят по сфабрикованным обвинениям в «терроризме», «экстремизме» или «участии в незаконных вооруженных формированиях».



Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций и базовых прав человека. Судебная система РФ в этих случаях фактически превращается в инструмент политического террора, а удержание гражданских журналистов — в способ запугивания населения.

Дело Геннадия Осьмака — показательный пример репрессивной политики

Одним из наиболее показательных примеров таких преследований является дело херсонского журналиста Геннадия Осьмака — бывшего главного редактора издания «Новый визит» (Геническ). Историю его незаконного заключения опубликовало издание «Нижние Серогозы. City».



Геннадий Осьмак стал политзаключенным после незаконного задержания российскими силовиками. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, вызванное условиями плена и отсутствием необходимой медицинской помощи, Кассационный суд РФ оставил в силе суровый приговор оккупационного суда.

Профессиональный путь и независимая журналистика



Свою карьеру Геннадий Осьмак начинал на телевидении — в Генической телерадиокомпании «Визит». В 2011 году он создал сайт «Новый визит» как логическое продолжение телекомпании и стал его главным редактором.



Издание было независимым информационным ресурсом, которое освещало события и новости Геническа, Генического района и Херсонской области.



Оккупация Геническа и прекращение работы издания



24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения РФ, Геническ был оккупирован. Уже 12 марта 2022 года Осьмак сообщил о прекращении работы сайта «Новый визит» и своей творческой деятельности. С этого момента связь с журналистом фактически была утрачена.



22 марта 2022 года он дополнительно заявил о сложении полномочий главного редактора:

«Внимание! Как редактор вынужден сообщить, что с сегодняшнего дня я не имею отношения к работе сайта “Новый визит” и к информации, которая там будет размещаться», — написал Осьмак на своей странице в Facebook.

Захват сайта и давление со стороны оккупантов



Некоторое время сайт не работал, однако в конце марта 2022 года на нем начали появляться публикации о деятельности местных оккупационных администраций. В социальных сетях распространялась информация о том, что ресурс у Осьмака «отжали» оккупанты.



Косвенным подтверждением этого стала публикация новости о назначении оккупационного «исполняющего обязанности главы» Геническа Андрея Клочка. Спустя две недели сайт окончательно отключили, и с тех пор он не функционирует.

Задержание и сфабрикованные обвинения



После начала вторжения Геннадий Осьмак пытался не привлекать к себе внимания, подрабатывал таксистом и отошел от публичной деятельности. Несмотря на это, за ним продолжали следить российские силовики.



После его задержания в пропагандистских СМИ появилась информация о том, что журналист якобы отказался от профессии и получил российский паспорт. По этим же сообщениям, его задержали 7 марта 2024 года на оккупированной территории Херсонской области по доносу.



Осьмаку инкриминировали причастность к так называемому Крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана, который Россия объявила «террористической организацией». Оккупанты утверждали, что журналист был «штатным пиарщиком» этого батальона.



Правозащитники подчеркивают, что российские спецслужбы массово фабрикуют подобные дела, особенно против крымских татар, обвиняя их в участии в формировании, которое фактически не существует.

Пытки, ухудшение здоровья и приговор



Против Геннадия Осьмака было возбуждено уголовное дело по ст. 208 ч. 2 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»). Ему также вменяли поддержку водной блокады оккупированного Крыма. Сам журналист неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к выдвинутым обвинениям.

Во время пребывания в плену Осьмак подвергался пыткам, что привело к тяжелым последствиям для здоровья — развитию сахарного диабета и серьезным проблемам с позвоночником. Оккупационный «суд» приговорил журналиста к 3-м годам и 2-м месяцам лишения свободы.



Этапирование в колонию и угроза жизни



После вынесения приговора положение журналиста лишь ухудшилось. В течение двух месяцев его этапировали в колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области РФ.



Во время этапирования Геннадий Осьмак подвергался физическому и психологическому давлению; был полностью лишен связи с семьей; не получал жизненно необходимых лекарств для лечения диабета.



Родственники не могут передать медикаменты в колонию, из-за чего состояние здоровья политзаключенного резко ухудшилось и представляет прямую угрозу его жизни.



Решение кассационного суда и реакция правозащитников

15 декабря 2025 года Кассационный суд Российской Федерации отказал в смягчении срока заключения и оставил в силе решение оккупационного суда о содержании Осьмака в колонии строгого режима.



Адвокат журналиста настаивал на сокращении срока, подчеркивая полную непричастность своего подзащитного к инкриминируемым преступлениям, однако кассационная жалоба была отклонена.

Крымскотатарский ресурсный центр регулярно информирует о преследовании Геннадия Осьмака и призывает международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста, срочно отреагировать на ситуацию, добиться доступа к журналисту и проверить условия его содержания.



Имя Осьмака внесено в список журналистов, которых Россия удерживает в плену, составленный Институтом массовой информации.



Дело Геннадия Осьмака наглядно демонстрирует практику использования Российской Федерацией судебной системы для преследования украинских граждан, отказавшихся сотрудничать с оккупационной властью, а также бесчеловечные условия содержания политических заключенных.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»