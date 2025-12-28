Встреча Зеленского и Трампа во Флориде перенесена

Президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня, в воскресенье, встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, при этом график переговоров был скорректирован.



О переносе встречи сообщает пресс-пул Белого дома. Изначально переговоры двух лидеров планировались на 22:00 по киевскому времени, однако позднее было принято решение начать их раньше.

Согласно обновленному расписанию, двусторонняя встреча состоится в 13:00 по местному времени, что соответствует 20:00 по Киеву. Переговоры пройдут в городе Палм-Бич, где расположена частная резиденция Дональда Трампа.



Причины изменения времени встречи официально не уточняются.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что публично Кремль отвергает любые компромиссы. Они называют план Трампа неприемлемым, если в нем есть хоть слово об уступках со стороны РФ, и продолжают требовать полной капитуляции Украины.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»