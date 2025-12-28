В РФ сообщили о 25 сбитых беспилотниках над шестью регионами

В ночь с 27 на 28 декабря ПВО РФ уничтожила 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По их данным, наибольшее количество БПЛА было перехвачено над территорией Самарской области — 12 единиц.



Еще три беспилотника были сбиты над Белгородской областью, три — над Курщиной и три — над Саратовской областью. По два летательных аппарата уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями.

Ранее издание «Новости Донбасса» сообщало о беспилотной атаке на Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а также на объекты энергетической инфраструктуры, включая подстанции, расположенные в Самарской области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»