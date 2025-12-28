Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Обстрелы Донетчины: ранен житель Дружковки
28 декабря 2025, 08:52

За сутки в результате обстрелов со стороны российских войск ранило одного мирного жителя Дружковки в Донецкой области.

Как сообщает Донецкая ОВА, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 3776 гражданских жителей Донецкой области. Еще 8630 человек получили ранения различной степени тяжести.

Общая статистика жертв по области приводится без учета Мариуполя и Волновахи, где на данный момент невозможно установить точное количество погибших и пострадавших.

Напомним, в Дружковке российский дрон ударил по транспорту в районе путепровода.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

