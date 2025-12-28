Обстрелы Донетчины: ранен житель Дружковки

За сутки в результате обстрелов со стороны российских войск ранило одного мирного жителя Дружковки в Донецкой области.



Как сообщает Донецкая ОВА, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 3776 гражданских жителей Донецкой области. Еще 8630 человек получили ранения различной степени тяжести.



Общая статистика жертв по области приводится без учета Мариуполя и Волновахи, где на данный момент невозможно установить точное количество погибших и пострадавших.

Напомним, в Дружковке российский дрон ударил по транспорту в районе путепровода.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»