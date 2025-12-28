Главная елка страны: Краматорск создал праздник под обстрелами

Краматорск, Донецкая область. Декабрь, 2025 год

В прифронтовом Краматорске Донецкой области, где люди живут под постоянными взрывами и тревожными сиренами, жители собственными силами установили новогоднюю елку на главной площади города. Без официальных церемоний и громких анонсов — просто с желанием сохранить ощущение праздника.

Фото из открытых источников



Фотографии елки быстро разошлись по соцсетям. Под одним из снимков появилась короткая, но емкая подпись: «Главная елка страны. Краматорск». Эти слова стали символом настроения города, который живет, несмотря на постоянные обстрелы и близость боевых действий.



По словам местных жителей, это уже вторая елка, установленная на площади в конце 2025 года. Люди сами принесли украшения, помогли с монтажом, поддержали друг друга — без лишнего пафоса. В городе, который ежедневно сталкивается с угрозой разрушений, такой жест стал актом тихого сопротивления и веры в жизнь.



Краматорск продолжает страдать от российских ударов, но даже в этих условиях горожане не отказываются от простых радостей. Праздник здесь — не об иллюминации и масштабе, а о сплоченности и надежде, которая остается с людьми, несмотря на войну.

Напомним, в результате российских обстрелов Донецкой области ранен мирный житель Дружковки.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»