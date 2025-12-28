От живого города — к пустоте: Угледар полностью превращен в руины

Угледар, Донецкая область. Фото из открытых источников

В сети распространяется видео, показывающее текущее состояние Угледара после продолжительных и интенсивных обстрелов со стороны армии РФ. Город полностью опустошен.



Запись фиксирует масштабные разрушения, у зданий обрушены крыши и перекрытия, фасады разорваны взрывами, а стены частично или полностью рухнули. В центральной части города, как следует из видео, не сохранилось ни одного целого строения.



Улицы Угледара пусты и завалены обломками бетона, искореженным металлом и остатками сгоревших конструкций. На асфальте многочисленные воронки, а на дорогах сохранились следы артобстрелов и авиаударов.



В деталях различимы выбитые окна, обгоревшие остовы автомобилей, брошенная техника, а также характерные следы ударов, предположительно оставленные дронами или тяжелыми огнеметными системами.



На кадрах отсутствуют какие-либо признаки жизни: не видно людей, гражданского транспорта или работающих коммуникаций. Целые жилые кварталы стерты с лица земли. По открытым данным, численность населения города сократилась с примерно 15 тысяч человек до нуля.

Напомним, шахта в поселке Белозерское под Добропольем с 4 декабря остановила работу, из-за участившихся обстрелов со стороны РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»