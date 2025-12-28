Пилоты SIGNUM уничтожили оккупантов под Лиманом

Пилоты батальона SIGNUM сообщили об успешной боевой работе на Лиманском направлении. В ходе операции были уничтожены российские военнослужащие, передвигавшиеся как на мотоциклах, так и пешком.



Операция началась с тщательно подготовленной засады. В зоне наблюдения оказались двое российских военных, которые бегом пытались сменить позицию и укрыться в лесистой местности. Решение было принято мгновенно: беспилотник подняли в воздух, а цель взяли под постоянный контроль.



Все попытки противника уйти от наблюдения — резкие рывки, маневры и попытки скрыться под кронами деревьев — не дали результата. По словам бойцов подразделения, сценарий подобных «прогулок» всегда заканчивается одинаково.



На финальных кадрах зафиксирован итог передвижения российских военных по лесу на Лиманском направлении. «Враг не исчезает — он остается на месте», — подчеркнули в подразделении SIGNUM, подводя итог операции.

Напомним, в Донецкой области оккупационные силы добились тактических успехов в районах Мирнограда и Покровска, а также продвинулись вблизи населенных пунктов Зеленое, Родинское, Красный Лиман и Новоэкономическое.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»