Авиаудар по Славянску: три КАБа попали в частный сектор, есть погибший

28 декабря 2025, 13:37

В воскресенье, 28 декабря, Славянск Донецкой области подвергся авиационному удару. По городу были выпущены три корректируемые авиационные бомбы (КАБ), сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, попадания зафиксированы в частном секторе. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура.

«На данный момент известно о пострадавших», — сообщил Лях. По уточненной информации, ранения получили трое мирных жителей. Один мужчина погиб.

На месте работают экстренные службы, продолжается уточнение последствий удара и объема разрушений.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в результате российских обстрелов Донецкой области ранен житель Дружковки.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Славянск Донецкая область
авиаудары РФ
«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
