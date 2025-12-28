Авиаудар по Славянску: три КАБа попали в частный сектор, есть погибший

В воскресенье, 28 декабря, Славянск Донецкой области подвергся авиационному удару. По городу были выпущены три корректируемые авиационные бомбы (КАБ), сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, попадания зафиксированы в частном секторе. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура.

«На данный момент известно о пострадавших», — сообщил Лях. По уточненной информации, ранения получили трое мирных жителей. Один мужчина погиб.

На месте работают экстренные службы, продолжается уточнение последствий удара и объема разрушений.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»