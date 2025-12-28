МАГАТЭ сообщило о заключении перемирия для ремонта инфраструктуры у Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Reuters

После заключения локального перемирия при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе Запорожской атомной электростанции в Украине начались ремонтные работы на объектах энергетической инфраструктуры.



Как сообщило агентство Reuters 28 декабря со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, специалисты приступили к восстановлению линий электропередачи, обеспечивающих внешнее электроснабжение станции.



Прекращение огня позволило безопасно начать работы в непосредственной близости от объекта.

По данным МАГАТЭ, инспекторы агентства находятся на месте и осуществляют постоянный мониторинг хода ремонта.



Ожидается, что восстановительные работы продлятся несколько дней. Эти меры рассматриваются как часть усилий по снижению рисков и предотвращению возможной ядерной аварии в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

Напомним, Россия нанесла удар по ТЭЦ «Нафтогаза» и газодобывающим предприятиям — Минэнерго.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»