Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации

Пенсионерам с временно оккупированных территорий и за границей нужно пройти идентификацию до 31 декабря, иначе выплаты будут приостановлены. Об этом сообщило Минсоцполитики. Восстановить выплаты можно только после прохождения процедуры и подтверждения, что пенсионер не получает пенсию от РФ.



Юристы подчеркивают, что проще пройти идентификацию до остановки выплат, чем восстанавливать их позже, особенно для тех, кто живет за границей. Вероятно, некоторые выплаты могут задержать на месяц, но юридические основания для их приостановки с 1 января уже есть.



Идентификация доступна несколькими способами: онлайн через портал Пенсионного фонда Украины, по видеоконференции с сотрудником ПФУ, лично в сервисном центре фонда или в банке, где пенсионер получает выплаты. Для видеоконференции требуется паспорт гражданина Украины.

Возможна помощь законного представителя, сурдопереводчика или помощника. После завершения процедуры подтверждение приходит в личный кабинет на портале Пенсионного фонда и на электронную почту.



Однако пенсионеры сталкиваются с проблемами: технические сложности при использовании цифровой подписи, невозможность пройти физическую идентификацию по доверенности, сложности на оккупированных территориях из-за перебоев с электричеством и интернетом, а также большие очереди на видеоконференции.



Процедура нужна, чтобы выплаты получал только сам пенсионер и чтобы исключить одновременное получение украинской и российской пенсий. Для жителей оккупированных территорий процесс особенно сложен, а во время видеозвонка есть риск для личной безопасности — необходимо показывать паспорт и отвечать на вопросы на фоне потенциального контроля со стороны оккупантов.



Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, на сегодня общий доход ПФУ составляет 863 млрд грн, из которых собственный доход ПФ — 563,9 млрд грн, а остальное — дотации госбюджета. Из-за сложностей с финансированием коэффициент замещения заработной платы в Украине составляет менее 30%, в то время как коэффициент замещения должен составлять не менее 40%.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»