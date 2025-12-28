Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Бои под Запорожьем: расширение серой зоны и столкновения в центре Степногорска
28 декабря 2025, 17:30

Бои под Запорожьем: расширение серой зоны и столкновения в центре Степногорска

На Запорожском направлении российские подразделения продолжают наращивать давление сразу на нескольких участках фронта. Активные действия ведутся в районе населенного пункта Приморское, в окрестностях Степногорска, а также в направлении Лукьяновского.

По имеющимся данным, зона боевого соприкосновения была расширена: серая зона увеличилась, при этом силы противника фиксируются уже в центральной части Степногорска.

Об этом сообщил военный блогер Петренко, отметив, что ситуация на данном участке остается напряженной.

На Гуляйпольском направлении противник сумел закрепиться вдоль лесополос на северной окраине города Гуляйполе. В настоящее время боевые столкновения сосредоточены в северо-западной части населенного пункта, а также на его западной окраине.

Источники указывают, что после смещения основного вектора ударов западнее Гуляйполя противник рассматривает возможность развертывания наступательных действий в направлении города Орехов.

Напомним, на Запорожском направлении аналитики отмечают изменение линии фронта в районе Гуляйполя, где армия РФ также смогла продвинуться вперед.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

