Бои под Запорожьем: расширение серой зоны и столкновения в центре Степногорска

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

На Запорожском направлении российские подразделения продолжают наращивать давление сразу на нескольких участках фронта. Активные действия ведутся в районе населенного пункта Приморское, в окрестностях Степногорска, а также в направлении Лукьяновского.



По имеющимся данным, зона боевого соприкосновения была расширена: серая зона увеличилась, при этом силы противника фиксируются уже в центральной части Степногорска.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Об этом сообщил военный блогер Петренко, отметив, что ситуация на данном участке остается напряженной.



На Гуляйпольском направлении противник сумел закрепиться вдоль лесополос на северной окраине города Гуляйполе. В настоящее время боевые столкновения сосредоточены в северо-западной части населенного пункта, а также на его западной окраине.



Источники указывают, что после смещения основного вектора ударов западнее Гуляйполя противник рассматривает возможность развертывания наступательных действий в направлении города Орехов.

Напомним, на Запорожском направлении аналитики отмечают изменение линии фронта в районе Гуляйполя, где армия РФ также смогла продвинуться вперед.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»