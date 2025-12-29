Украинский F-16 сбил российский дрон «Герань»: видео удара

Уничтожение БПЛА оккупантов «Герань».

В сеть попало видео, на котором украинский истребитель F-16 сбивает российский БПЛА «Герань» ракетой класса воздух-воздух. Видео опубликовал военный Telegram-канал «Полковник ГШ».



Напомним, в ночь на 27 декабря Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, используя ударные БПЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.



Захватчики использовали 40 ракет и 519 БПЛА различных типов. Силы ПВО Украины сбили или подавили 503 воздушные цели:

474 БПЛА «Шахед» и «Гербера»;

6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 «Кинжал»;

4 крылатые ракеты «Искандер-К»/«Калибр»;

19 крылатых ракет Х-101.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что ночью РФ атаковала Украину необычно малым количеством БПЛА.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»