Украинский F-16 сбил российский дрон «Герань»: видео удара

В сеть попало видео, на котором украинский истребитель F-16 сбивает российский БПЛА «Герань» ракетой класса воздух-воздух. Видео опубликовал военный Telegram-канал «Полковник ГШ».
Напомним, в ночь на 27 декабря Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, используя ударные БПЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.
Захватчики использовали 40 ракет и 519 БПЛА различных типов. Силы ПВО Украины сбили или подавили 503 воздушные цели:
474 БПЛА «Шахед» и «Гербера»;
6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 «Кинжал»;
4 крылатые ракеты «Искандер-К»/«Калибр»;
19 крылатых ракет Х-101.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что ночью РФ атаковала Украину необычно малым количеством БПЛА.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
