Армия РФ дроном атаковала Краматорск, есть повреждения
29 декабря 2025, 10:38

Армия РФ дроном атаковала Краматорск, есть повреждения

В воскресенье вечером, 28 декабря, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорском городском совете.

«В 21:22, с применением БПЛА «Герань-2», российские войска нанесли удар по нежилому зданию частного предприятия», — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены получили три частных жилых дома и магазин.

Ранее мы писали, что за 28 декабря в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Славянске

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
События
Война
