Войска РФ за сутки семь раз обстреляли Донетчину, разрушены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 28 декабря, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения и разрушения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары российских войск попали три региона:



Покровский район. В Шаховской общине разрушено 5 домов: 3 в Кучеревом Яру и 2 в Грузском.





Краматорский район. В Лимане ранен человек. В Стародубовке Николаевской общины 1 дом разрушен и 9 повреждены. В Славянске 1 человек погиб и 4 ранены; полностью разрушены 2 частных дома, повреждены еще 42 дома и 4 автомобиля.



Бахмутский район. В Резниковке Северской общины повреждены по меньшей мере 2 дома.



Ранее мы писали, что за 28 декабря в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Славянске.

