На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников

Так называемый глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал указ о приостановке действия комендантского часа в новогодние и рождественские праздники в некоторых районах.



«Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 31 декабря до 04:00 2 января, а также с 23:00 6 января до 04:00 8 января», — заявил он.



По словам Пасечника, комендантский час будет действовать в Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в городских округах Лисичанска, Первомайска, Рубежного и Северскодонецка.



Ранее мы писали, что 4 декабря «депутаты» так называемого «Народного совета ЛНР» внесли изменения в «законы», регулирующие вопросы административно-территориального устройства захваченной Луганской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»