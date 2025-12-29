Николаевка Донецкой области попала под обстрел

Николаевка попала под обстрел. Фото: телеграм-каналы

Утром в понедельник, 29 декабря, в Николаевке Донецкой области были слышны взрывы. Есть информация, что произошло попадание в центральную часть города. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Как отмечается, предварительно, оккупационные войска сбросили на город авиационную бомбу (КАБ). Было попадание рядом с домами.



В сети обнародованы последствия обстрела.





Ранее мы писали, что за 28 декабря в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Славянске.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»