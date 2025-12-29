Николаевка Донецкой области попала под обстрел

Утром в понедельник, 29 декабря, в Николаевке Донецкой области были слышны взрывы. Есть информация, что произошло попадание в центральную часть города. Об этом передают местные телеграм-каналы.
Как отмечается, предварительно, оккупационные войска сбросили на город авиационную бомбу (КАБ). Было попадание рядом с домами.
В сети обнародованы последствия обстрела.
Ранее мы писали, что за 28 декабря в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Славянске.
