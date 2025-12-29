Удар дрона РФ за 236 км от ЛБС: Starlink усложняет борьбу с БПЛА

Россия все активнее использует спутниковый интернет Starlink для управления ударными беспилотниками, что существенно осложняет их обнаружение и подавление. Об этом сообщил эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов.



По его оценке, отдельные атаки, в частности в Николаевской области, еще можно объяснить дальностью полета дронов. Однако удар по вертолету в Полтавской области выходит за рамки стандартных сценариев применения БПЛА. Для поражения цели беспилотнику пришлось преодолеть около 236 километров от линии фронта.







Эксперт выделяет два вероятных сценария такой атаки. Первый — запуск дронов типа «Молния» диверсионно-разведывательными группами в глубоком тылу Украины. Второй — доставка ударного БПЛА ближе к цели с помощью другого воздушного носителя, что позволяет резко увеличить радиус применения.



Ключевая проблема, по словам Бескрестнова, заключается именно в использовании Starlink. Этот канал связи практически не поддается подавлению штатными средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому привычные методы противодействия здесь не работают. Для системного решения вопроса, подчеркивает эксперт, необходима активная и прямая помощь компании SpaceX, выходящая за рамки возможностей ВСУ или Минобороны.



Ранее российская сторона опубликовала видео ударов FPV-дронами по самолету Ан-26 и судну в Николаевской области, а также по вертолету в Полтавской области.



Свою оценку дал и волонтер Сергей Стерненко. Он отметил, что с технической точки зрения атаки могли быть реализованы либо через доставку дронов с LTE-модемами агентурной сетью, либо путем сброса с воздушного носителя с использованием mesh-связи.



В то же время наиболее вероятным он считает первый вариант и добавил, что украинские специалисты уже располагают техническими решениями для нейтрализации подобных угроз.

Ранее сообщалось, что Россия массово оснащает ударные дроны «Молния» терминалами Starlink.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»