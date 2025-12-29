Армия РФ не контролирует Родинское Покровской громады, бои продолжаются

Оккупанты не захватили Родинское. Фото: скриншот «DeepState»

В оборонном ведомстве РФ 28 декабря заявили, что город Родинское Покровского района Донецкой области был оккупирован российскими войсками. Однако в ОК «Восток» опровергли эту информацию. Бои за город продолжаются.



«В Родинском ситуация сложная, продолжаются бои за город. Враг пытался закрепиться вдоль железной дороги к северу от города, а также в западных районах. Успеха не имел. Информация о полном контроле города врагом не соответствует действительности», — говорится в сообщении.



Военные аналитики украинского проекта «DeepState» заявили, что российские войска продвинулись возле Родинского, об оккупации речи не идет.



Кроме того, украинские военнослужащие продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города Силы обороны блокируют продвижение россиян.



«Захватчики продолжают активно действовать на западе Покровска. Цель неизменна — выход в район Гришиного. Но все атаки врага наши силы блокируют. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке», — отметили в ведомстве.



Также украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют оккупантов на подступах к Мирнограду. Оборона города пополнена дополнительными силами и средствами, но логистика остается затрудненной.



Ранее мы писали, что Силы обороны Украины продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Именно здесь российские войска собрали свою самую большую группировку и здесь несут наибольшие потери.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»