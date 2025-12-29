Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ сбросила на Константиновку три ФАБа, формируя «серую зону» на южных окраинах
29 декабря 2025, 13:03

РФ сбросила на Константиновку три ФАБа, формируя «серую зону» на южных окраинах

Последствия сброса россиянами авиабомб на Константиновку. Последствия сброса россиянами авиабомб на Константиновку.

В российских Telegram-каналах появилось видео, на котором сообщается, что в жилые районы Константиновки сброшено три фугасные авиабомбы (ФАБ). По данным оккупантов, удары наносили подразделения «Смуглянка» и «Рубикон».


На кадрах видно, как авиабомбы попадают в частный сектор, вызывая разрушения гражданской инфраструктуры. Некоторые пользователи сети X (Twitter) отметили, что по городу сбрасывали именно планирующие авиабомбы (КАБ), которые попадали в жилые районы.

Согласно информации Генштаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки враг совершил 26 атак на территории 10 населённых пунктов, включая саму Константиновку.

Аналитический проект DeepState отмечает, что южные окраины города уже начинают формировать так называемую «серую зону», где контроль над территорией остаётся нестабильным.

«Серая зона» формируется южных окраинах Константиновки.

Российские войска продолжают наращивать силы к югу от города. Напомним, войска РФ за сутки семь раз обстреляли Донетчину.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Константиновка
Прочее
Продвижение ВС РФ на Донетчине авиаудары РФ по гражданской инфраструктуре сброс ФАБ с УМПК

