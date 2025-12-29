В РФ поставили условие Украине для прекращения огня. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что для прекращение боевых действий нужно отвести украинских военнослужащих за границы Донецкой и Луганской областей.



«Конечно. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», — выдал Песков.



Кроме того, его спросили, касается ли это только Донбасса или также Херсонской и Запорожской областей. Однако Песков не стал это комментировать, якобы не будет «вдаваться в обсуждение публичное отдельных положений».



Ранее помощник Путина Юрий Ушаков также заявлял, что для прекращения войны от Киева требуется «ответственное политическое решение», касающееся Донбасса — с учетом складывающейся ситуации на фронтах — и это решение «следовало бы принять».



Напомним, что в частной резиденции президента США в Мар-а-Лаго, в штате Флорида, в воскресенье началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Во время переговоров лидерам не удалось решить вопрос Донбасса.



На комментарий журналиста, что позиция РФ заключается в том, что Украина должна оставить всю территорию Донецкой области, Трамп отметил: «Это то, что они хотят. Но этот вопрос еще будет прорабатываться. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении».



По словам Трампа, вопрос захваченных Россией территорий Украины решится «в течение следующих месяцев».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»