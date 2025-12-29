О создании демилитаризованной зоны на линии разграничения речь пока не идет. Фото: Владимир Зеленский

Создание демилитаризованной зоны на линии разграничения между Украиной и РФ пока в проекте соглашения о прекращении войны не обсуждается, зато ведутся дискуссии о создании свободной экономической зоны в Донецкой области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Отвечая на вопрос журналистов в понедельник после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, кто будет патрулировать демилитаризованную зону, если она будет установлена, президент Украины сказал: «В вашем вопросе есть и ответ: если будет установлена. Пока об этом речь не идет. Пока мы говорим о свободной экономической зоне».



«Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать», — добавил Зеленский.



Ранее мы писали, что пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что для прекращение боевых действий нужно отвести украинских военнослужащих за границы Донецкой и Луганской областей.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»