92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного

В социальных сетях стало вирусным видео с фронта, на котором зафиксировано мгновенное «исцеление» российского оккупанта, который ранее утверждал, что не может подняться из-за «перебитых ног». Кадры опубликовала пресс-служба 92-й отдельной штурмовой бригады.



На видео боец 5-го штурмового батальона 92 ОШБр обращается к пленному российскому штурмовику, который пытается избежать выполнения требования подняться.

«Я не могу, у меня ноги перебиты», — заявил оккупант.

«Я убью тебя сейчас», — навёл автомат боец ВСУ.

«Я иду», — быстро ответил россиянин.

После этого оккупант мгновенно поднимается, опровергая свои слова о «перебитых ногах». В 92-й бригаде с иронией подчеркнули, что правильная мотивация способна творить чудеса:



«Потому что мотивация — это сила».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»