Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами: Зеленский ответил

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

В ночь с 28 на 29 декабря украинская армия якобы «с использованием 91 ударного БПЛА дальнего действия атаковала резиденцию главы Кремля Владимира Путина в Новгородской области РФ». Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



По его словам, объекты и время для «ответных ударов» ВС РФ определены.



«Учитывая окончательное перерождение «преступного киевского режима», перешедшего к «политике государственного терроризма», переговорная позиция России будет пересмотрена», – сказал Лавров.



В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из России сейчас прозвучали очень опасные заявления, очевидно направленные на срыв всех достижений совместной работы украинской стороны с командой президента США Дональда Трампа.



«Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир. Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика россиян, которые тем более уже били по Киеву, в частности по зданию Кабинета министров Украины. Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает. Важно, чтобы мир сейчас не молчал, чтобы россияне не сорвали движение к миру», – добавил он.

Напомним, что в ночь с 28 на 29 декабря во Флориде США завершились переговоры между Зеленским и Трампом, которые оба лидера назвали успешными.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко