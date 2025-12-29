Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами: Зеленский ответил
29 декабря 2025, 18:04

Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами: Зеленский ответил

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

В ночь с 28 на 29 декабря украинская армия якобы «с использованием 91 ударного БПЛА дальнего действия атаковала резиденцию главы Кремля Владимира Путина в Новгородской области РФ». Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, объекты и время для «ответных ударов» ВС РФ определены.

«Учитывая окончательное перерождение «преступного киевского режима», перешедшего к «политике государственного терроризма», переговорная позиция России будет пересмотрена», – сказал Лавров.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из России сейчас прозвучали очень опасные заявления, очевидно направленные на срыв всех достижений совместной работы украинской стороны с командой президента США Дональда Трампа.

«Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир. Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика россиян, которые тем более уже били по Киеву, в частности по зданию Кабинета министров Украины. Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает. Важно, чтобы мир сейчас не молчал, чтобы россияне не сорвали движение к миру», – добавил он.

Напомним, что в ночь с 28 на 29 декабря во Флориде США завершились переговоры между Зеленским и Трампом, которые оба лидера назвали успешными.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Сергей Лавров Дональд Трамп Владимир Зеленский
Места
Новгородская область
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Переговоры Резиденция обстрелы Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
все новости
21:45
Сырский объяснил, почему ВСУ отошли из Северска
20:59
Правительство передает государственную недвижимость и арестованные объекты для расселения ВПЛ. Что известно
20:06
Украинских десантников и морпехов привлекли к защите Мирнограда – ВСУ
19:03
Трамп снова поговорил по телефону с Путиным. Что говорят в Белом доме и Кремле
18:20
Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
18:04
Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами: Зеленский ответил
17:55
92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного
17:34
Жительницу Донетчины осудили к 15 годам за госизмену
17:24
В ВСУ отреагировали на заявление Кремля о «контроле» над частью Константиновки
16:57
Российская армия продвинулась в Мирнограде и возле Гуляйполя – DeepState
16:20
Краматорская громада попала под российский обстрел, есть повреждения
15:35
В Славянске, вероятно, зафиксировали авиаудар по рынку
15:15
Российские солдаты расстреляли 7 гражданских в Покровске
14:48
Российский обстрел унёс жизнь женщины в Херсоне
13:28
О создании демилитаризованной зоны на линии разграничения речь пока не идет
13:13
В РФ поставили условие Украине для прекращения огня
13:03
РФ сбросила на Константиновку три ФАБа, формируя «серую зону» на южных окраинах
12:39
Армия РФ не контролирует Родинское Покровской громады, бои продолжаются
12:26
Удар дрона РФ за 236 км от ЛБС: Starlink усложняет борьбу с БПЛА
12:15
Николаевка Донецкой области попала под обстрел
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
11:31
Войска РФ за сутки семь раз обстреляли Донетчину, разрушены дома
10:40
Украинский F-16 сбил российский дрон «Герань»: видео удара
10:38
Армия РФ дроном атаковала Краматорск, есть повреждения
10:25
Оккупанты расстреляли украинских пленных в Покровском районе
10:20
Запрет на бензин, блокировка WhatsApp и долги: что происходит в РФ
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
09:12
Трамп и Зеленский — о мире, территориях и сроках: главное
08:48
РФ ночью атаковала Украину необычно малым числом БПЛА: детали
все новости
ВИДЕО
Спасатели деблокировали пострадавшую в Славянске. Фото: скриншот Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
29 декабря, 18:20
92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного 92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного
29 декабря, 17:55
Ситуация в районе Константиновки. Фото: карта DeepState В ВСУ отреагировали на заявление Кремля о «контроле» над частью Константиновки
29 декабря, 17:24
Последствия взрыва на рынке Славянска. В Славянске, вероятно, зафиксировали авиаудар по рынку
29 декабря, 15:35
Последствия сброса россиянами авиабомб на Константиновку. РФ сбросила на Константиновку три ФАБа, формируя «серую зону» на южных окраинах
29 декабря, 13:03
Удар дрона РФ за 236 км от ЛБС: Starlink усложняет борьбу с БПЛА Удар дрона РФ за 236 км от ЛБС: Starlink усложняет борьбу с БПЛА
29 декабря, 12:26

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор