Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую

Спасатели деблокировали пострадавшую в Славянске. Фото: скриншот

Российская армия днем 29 декабря обстреляла Славянску, под удар попал честный сектор. Спасатели показали, как деблокировали из-под завалов пострадавшую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Оккупанты в очередной раз нанесли авиаудар по городу, попав в частный жилой сектор. Повреждены более двух десятков домов, в одном из них человек оказался заблокирован под завалами», — говорится в сообщении.



Спасатели вместе с сотрудниками Национальной полиции деблокировали женщину из-под разрушенных конструкций и передали ее медикам.



Ранее мы писали, что Славянск снова подвергся авиаударам. В понедельник, 29 декабря, было зафиксировано попадание КАБов в разных районах города. Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях уточнил, что в результате атаки повреждены частные дома, магазины, частные предприятия, автомобили. На данный момент известно об одной пострадавшей женщине.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»