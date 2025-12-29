Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
29 декабря 2025, 18:20

Российская армия днем 29 декабря обстреляла Славянску, под удар попал честный сектор. Спасатели показали, как деблокировали из-под завалов пострадавшую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Оккупанты в очередной раз нанесли авиаудар по городу, попав в частный жилой сектор. Повреждены более двух десятков домов, в одном из них человек оказался заблокирован под завалами», — говорится в сообщении.

Спасатели вместе с сотрудниками Национальной полиции деблокировали женщину из-под разрушенных конструкций и передали ее медикам.

Ранее мы писали, что Славянск снова подвергся авиаударам. В понедельник, 29 декабря, было зафиксировано попадание КАБов в разных районах города. Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях уточнил, что в результате атаки повреждены частные дома, магазины, частные предприятия, автомобили. На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
