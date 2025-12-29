Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Трамп снова поговорил по телефону с Путиным. Что говорят в Белом доме и Кремле
29 декабря 2025, 19:03

Трамп снова поговорил по телефону с Путиным. Что говорят в Белом доме и Кремле

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

29 декабря президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, разговор был «позитивным» и касался войны России против Украины.

Помощник Путина Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ также назвал разговор «положительным» и заявил, что глава Кремля обратил внимание Трампа на то, что после успешного раунда переговоров в Мар-а-Лаго якобы «Украина беспилотниками массированно атаковала резиденцию Путина в Новгородской области».

«С нашей стороны четко заявлено, что «подобные безрассудные террористические действия» естественно не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был «шокирован» этим сообщением, в буквальном смысле «возмущен». Сказал, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия». И как было сказано: это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, «слава Богу не дала "Томагавки"». По целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена», – сказал он.

Также Ушаков утверждает, что якобы «Россия видит в предложениях Украины по урегулированию поле для интерпретаций, чтобы уклониться от обязательств».

«Трамп проинформировал Путина о некоторых достигнутых с командой Зеленского результатах», – добавил помощник Путина.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами. В ответ Зеленский опроверг его слова и сказал, что Москва такими заявлениями пытается сорвать мирные переговоры.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп Юрий Ушаков Владимир Зеленский Кэролайн Левитт
Места
Новгородская область
Организации
Всу
Прочее
Война Переговоры Резиденция Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
