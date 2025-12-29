Украинских десантников и морпехов привлекли к защите Мирнограда – ВСУ

Десантно-штурмовые войска ВСУ. Фото: 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ

В Мирнограде Донецкой области украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских оккупантов на подступах к городу. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, для сдерживания ВС РФ оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.



«К защите города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», – отметили в ГВ «Восток».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко