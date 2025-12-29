Правительство передает государственную недвижимость и арестованные объекты для расселения ВПЛ. Что известно

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: КМУ

Кабинет министров Украины передает государственную недвижимость и арестованные объекты, находящиеся в управлении АРМА, для расселения ВПЛ. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



По ее словам, помещения не должны простаивать, а должны быть эффективно задействованы в пользу людей.



«Правительство передает объекты, которые находятся в собственности государства и в пользовании государственных органов и госкомпаний, а также недвижимость, находящуюся в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов. В первом списке 112 помещений – это жилые дома совместного проживания, гостиничные офисные помещения и здания общественного досуга. Они расположены в разных областях страны. До конца января помещения будут распределены между органами, которые заботятся о ВПЛ. Ожидаем, что люди смогут воспользоваться этим жильем уже в первом квартале 2026 года», – заявила Свириденко.



Премьер отметила, что Кабмин также поручил Министерству образования и науки Украины пересмотреть объекты, которые не использовались по назначению в процессе образования в течение последнего года.



«Они также будут переданы под нужды расселения ВПЛ. Ранее был создан механизм для передачи таких активов новым управляющим за одну гривну. Следующий этап – в течение месяца все министерства в координации с государственными компаниями и ОВА, а также АРМА должны вынести на рассмотрение правительства дополнительный перечень объектов, которые могут быть использованы для нужд ВПЛ. Координирует процесс Минэкономики», – добавила она.

