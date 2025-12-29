Сырский объяснил, почему ВСУ отошли из Северска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Город Северск на Донетчине, поселок Белогоровка и Серебрянский лес на Луганщине – это территории, где во время Второй мировой войны также шли тяжелые бои. Об этом в интервью «24 каналу» заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, сама местность состоит из господствующих высот и меловых гор.



«Еще тогда были построены укрепления, которые держали и обеспечивали ведение такой устойчивой обороны – это с одной стороны. С другой стороны, это направление долгое время было неприоритетным. Потому что враг просто не имел возможности вести наступательные действия. Постепенные действия были. Да, стояли бригады. Они и продолжали наступать, но интенсивность боевых действий была на порядок ниже, чем на других направлениях. Это регион, в котором велась война больше действиями диверсионных маневренных групп пехоты, Сил специальных операций», – сказал Сырский.



Главком отметил, что сам город находится в низине.



«И сосредоточение подразделений дронов с оптоволоконным каналом управления, особенно с дальностью более 20 километров, привело к том, что наши подразделения, наши расчеты и экипажи БПЛА постепенно отходили вглубь, тем самым оставив без прикрытия пехоту. И в этих условиях сама оборона Северска стала проблемной. Оставить войска, те части и подразделения, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому было принято соответствующее решение. Отошли на господствующие высоты. Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не получается. Планируются ответные действия на этом направлении», – добавил он.

Напомним, что 23 декабря в Генштабе ВСУ заявили об отходе украинских войск из Северска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко