Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Сырский объяснил, почему ВСУ отошли из Северска
29 декабря 2025, 21:45

Сырский объяснил, почему ВСУ отошли из Северска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Город Северск на Донетчине, поселок Белогоровка и Серебрянский лес на Луганщине – это территории, где во время Второй мировой войны также шли тяжелые бои. Об этом в интервью «24 каналу» заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, сама местность состоит из господствующих высот и меловых гор.

«Еще тогда были построены укрепления, которые держали и обеспечивали ведение такой устойчивой обороны – это с одной стороны. С другой стороны, это направление долгое время было неприоритетным. Потому что враг просто не имел возможности вести наступательные действия. Постепенные действия были. Да, стояли бригады. Они и продолжали наступать, но интенсивность боевых действий была на порядок ниже, чем на других направлениях. Это регион, в котором велась война больше действиями диверсионных маневренных групп пехоты, Сил специальных операций», – сказал Сырский.

Главком отметил, что сам город находится в низине.

«И сосредоточение подразделений дронов с оптоволоконным каналом управления, особенно с дальностью более 20 километров, привело к том, что наши подразделения, наши расчеты и экипажи БПЛА постепенно отходили вглубь, тем самым оставив без прикрытия пехоту. И в этих условиях сама оборона Северска стала проблемной. Оставить войска, те части и подразделения, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому было принято соответствующее решение. Отошли на господствующие высоты. Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не получается. Планируются ответные действия на этом направлении», – добавил он.

Напомним, что 23 декабря в Генштабе ВСУ заявили об отходе украинских войск из Северска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Александр Сырский
Места
Северск Белогоровка Серебрянский лес
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Пехота ситуация на фронте Дроны Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
все новости
21:45
Сырский объяснил, почему ВСУ отошли из Северска
20:59
Правительство передает государственную недвижимость и арестованные объекты для расселения ВПЛ. Что известно
20:06
Украинских десантников и морпехов привлекли к защите Мирнограда – ВСУ
19:03
Трамп снова поговорил по телефону с Путиным. Что говорят в Белом доме и Кремле
18:20
Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
18:04
Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами: Зеленский ответил
17:55
92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного
17:34
Жительницу Донетчины осудили к 15 годам за госизмену
17:24
В ВСУ отреагировали на заявление Кремля о «контроле» над частью Константиновки
16:57
Российская армия продвинулась в Мирнограде и возле Гуляйполя – DeepState
16:20
Краматорская громада попала под российский обстрел, есть повреждения
15:35
В Славянске, вероятно, зафиксировали авиаудар по рынку
15:15
Российские солдаты расстреляли 7 гражданских в Покровске
14:48
Российский обстрел унёс жизнь женщины в Херсоне
13:28
О создании демилитаризованной зоны на линии разграничения речь пока не идет
13:13
В РФ поставили условие Украине для прекращения огня
13:03
РФ сбросила на Константиновку три ФАБа, формируя «серую зону» на южных окраинах
12:39
Армия РФ не контролирует Родинское Покровской громады, бои продолжаются
12:26
Удар дрона РФ за 236 км от ЛБС: Starlink усложняет борьбу с БПЛА
12:15
Николаевка Донецкой области попала под обстрел
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
11:31
Войска РФ за сутки семь раз обстреляли Донетчину, разрушены дома
10:40
Украинский F-16 сбил российский дрон «Герань»: видео удара
10:38
Армия РФ дроном атаковала Краматорск, есть повреждения
10:25
Оккупанты расстреляли украинских пленных в Покровском районе
10:20
Запрет на бензин, блокировка WhatsApp и долги: что происходит в РФ
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
09:12
Трамп и Зеленский — о мире, территориях и сроках: главное
08:48
РФ ночью атаковала Украину необычно малым числом БПЛА: детали
все новости
ВИДЕО
Спасатели деблокировали пострадавшую в Славянске. Фото: скриншот Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
29 декабря, 18:20
92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного 92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного
29 декабря, 17:55
Ситуация в районе Константиновки. Фото: карта DeepState В ВСУ отреагировали на заявление Кремля о «контроле» над частью Константиновки
29 декабря, 17:24
Последствия взрыва на рынке Славянска. В Славянске, вероятно, зафиксировали авиаудар по рынку
29 декабря, 15:35
Последствия сброса россиянами авиабомб на Константиновку. РФ сбросила на Константиновку три ФАБа, формируя «серую зону» на южных окраинах
29 декабря, 13:03
Удар дрона РФ за 236 км от ЛБС: Starlink усложняет борьбу с БПЛА Удар дрона РФ за 236 км от ЛБС: Starlink усложняет борьбу с БПЛА
29 декабря, 12:26

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор