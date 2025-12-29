Дроны атаковали оккупированный Донецк: в городе прогремели взрывы

Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео

29 декабря беспилотники атаковали оккупированный Донецк. Об этом стало известно из сообщений в местных пророссийских пабликах.



В городе прогремели взрывы. Судя по опубликованным видео, в Донецке работает российская ПВО.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин пока не комментировали атаку на город.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об «атаке» на резиденцию главы Кремля Владимира Путина и пригрозил ударами. В ответ Зеленский опроверг его слова и сказал, что Москва такими заявлениями пытается сорвать мирные переговоры.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко