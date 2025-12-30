РФ нанесла удар КАБом по Запорожью — повреждён промышленный объект

Последствия удара РФ.

Российская армия нанесла удар по Запорожью, в результате чего был повреждён объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.



По его словам, взрывной волной также повреждены частные дома, расположенные рядом с местом попадания. Изначально сообщалось, что пострадавших нет.



Позже стало известно, что по уточнённым данным за медицинской помощью обратилась 43-летняя женщина. Предварительный диагноз — осколочное ранение.



Перед атакой в Воздушных силах ВСУ предупреждали о появлении вражеского беспилотника с южного направления курсом на Запорожье.



Примерно через 22 минуты после этого были зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в направлении города.



Всего за сутки российские войска нанесли 608 ударов по 25 населённым пунктам Запорожской области.

«Предварительно, в результате вражеского удара повреждены два многоэтажных дома и четыре частных. В настоящее время специалисты проводят обследование прилегающих территорий», — добавил Фёдоров.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»